Doppia rapina nei centri scommesse del paese ma la fuga dura poco | arrestato un 39enne

Nelle ultime ore a Squinzano, in provincia di Lecce, si sono verificati due furti nei centri scommesse. Un uomo di 39 anni è stato arrestato poco dopo aver compiuto i colpi. La polizia è intervenuta rapidamente, riuscendo a bloccare il sospettato prima che potesse allontanarsi. I dettagli degli episodi sono ancora in fase di accertamento.

Due colpi in poche ore ieri ai danni di centri scommesse di Squinzano (Lecce), ma per il presunto responsabile, un 39enne del posto, la fuga è durata poco. I Carabinieri lo hanno infatti rintracciato e arrestato in serata: aveva arraffato un bottino totale di oltre 3mila euro. La seconda rapina si è verificata ieri intorno alle 21 presso il centro scommesse Eurobet di piazza Vittoria. Secondo quanto ricostruito, un uomo armato di coltello ha minacciato la cassiera facendosi consegnare l’incasso di circa 1.500 euro. Subito dopo l’allarme, una pattuglia della Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina è intervenuta riuscendo a bloccare il sospettato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Doppia rapina nei centri scommesse del paese, ma la fuga dura poco: arrestato un 39enne Articoli correlati Rapine nei centri scommesse, 5 arresti: c'è anche un salernitanoLe contestazioni riguardano episodi di rapina aggravata perché commessa con armi, in modo travisato e da più persone riunite Dovranno rispondere di... Rapine nei centri scommesse: la basista era la fidanzata di uno dei rapinatori. Tutti in manetteDovranno rispondere di rapina aggravata cinque persone arrestate oggi dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sassuolo... Contenuti e approfondimenti su Doppia rapina Discussioni sull' argomento Nel centro di Roma turiste pedinate fino agli hotel: doppia rapina sventata da poliziotto fuori servizio; Il rapinatore con il braccio ingessato incubo del centro di Roma; Doppia rapina con il coltello. L’aggressore finisce in carcere; Doppia rapina ai benzinai ma la banda resta a piedi a Salerno. Doppia rapina nei centri scommesse del paese, ma la fuga dura poco: arrestato un 39enneDue colpi in poche ore ieri ai danni di centri scommesse di Squinzano (Lecce), ma per il presunto responsabile, un 39enne del posto, la fuga è durata poco. I Carabinieri lo hanno infatti rintracciato ... quotidianodipuglia.it SET TV. . Doppia rapina in autogrill e distributore di benzina - facebook.com facebook