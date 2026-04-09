Violenza in strada a Torino Regio Parco | anziano preso a pugni senza motivo ma la fuga dell' aggressore dura poco

Da torinotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anziano è stato colpito con un pugno in faccia senza apparente motivo in via Regio Parco a Torino nella mattina di ieri, mercoledì 8 aprile 2026. L'aggressore, un giovane vestito solo con un accappatoio, ha cercato di fuggire dopo aver colpito la vittima, ma la sua fuga è durata poco. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine.

Un anziano è stato aggredito con un pugno in faccia, sferrato senza alcun motivo, da un giovane che indossava soltanto un accappatoio nella mattinata di ieri, mercoledì 8 aprile 2026. È avvenuto davanti al supermercato Mercatò di corso Taranto angolo via Corelli a Torino, dove sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Rissa in strada a Torino Regio Parco, botte e sassate poi si scatena il fuggi-fuggiUna furiosa rissa, a quanto pare esclusivamente tra persone di etnia rom, si è scatenata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, in...

Roma, studente preso a pugni all’uscita da scuola apparentemente senza motivo: attivato il protocollo interno, convocato un consiglio straordinarioUn ragazzo di tredici anni è stato colpito con violenza da un coetaneo all’uscita della scuola media Winckelmann, non lontano da piazza Bologna, a...

torino regio parco violenza in strada aViolenza in strada a Torino Regio Parco: anziano preso a pugni senza motivo, ma la fuga dell'aggressore dura pocoIl giovane è stato rintracciato: era in stato di agitazione e indossava solo un accappatoio (cosa che ha permesso di identificarlo in fretta) ... torinotoday.it

Torino, aggredita la capogruppo FdI Verangela Marino: pugno nello stomaco, sviene in stradaArrivata in via Ghedini e scesa dall’auto, è stata avvicinata da un uomo che, racconta Marino, vive da tempo in un camper parcheggiato davanti al complesso Atc. L’individuo, ripreso dalle telecamere ... lastampa.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.