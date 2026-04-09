Violenza in strada a Torino Regio Parco | anziano preso a pugni senza motivo ma la fuga dell' aggressore dura poco

Un anziano è stato colpito con un pugno in faccia senza apparente motivo in via Regio Parco a Torino nella mattina di ieri, mercoledì 8 aprile 2026. L'aggressore, un giovane vestito solo con un accappatoio, ha cercato di fuggire dopo aver colpito la vittima, ma la sua fuga è durata poco. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine.

Un anziano è stato aggredito con un pugno in faccia, sferrato senza alcun motivo, da un giovane che indossava soltanto un accappatoio nella mattinata di ieri, mercoledì 8 aprile 2026. È avvenuto davanti al supermercato Mercatò di corso Taranto angolo via Corelli a Torino, dove sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Rissa in strada a Torino Regio Parco, botte e sassate poi si scatena il fuggi-fuggiUna furiosa rissa, a quanto pare esclusivamente tra persone di etnia rom, si è scatenata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, in... Roma, studente preso a pugni all’uscita da scuola apparentemente senza motivo: attivato il protocollo interno, convocato un consiglio straordinarioUn ragazzo di tredici anni è stato colpito con violenza da un coetaneo all’uscita della scuola media Winckelmann, non lontano da piazza Bologna, a... Violenza in strada a Torino Regio Parco: anziano preso a pugni senza motivo, ma la fuga dell'aggressore dura pocoIl giovane è stato rintracciato: era in stato di agitazione e indossava solo un accappatoio (cosa che ha permesso di identificarlo in fretta) ... torinotoday.it Torino, aggredita la capogruppo FdI Verangela Marino: pugno nello stomaco, sviene in stradaArrivata in via Ghedini e scesa dall’auto, è stata avvicinata da un uomo che, racconta Marino, vive da tempo in un camper parcheggiato davanti al complesso Atc. L’individuo, ripreso dalle telecamere ... lastampa.it