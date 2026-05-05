Scappa dalla città di san Francesco senza pagare il conto e si rifugia in Vaticano | arrestato latitante brasiliano
Un uomo di 60 anni, ricercato da più di due continenti con una condanna di oltre dieci anni, è stato arrestato a Roma, vicino al Vaticano. Dopo aver lasciato una città famosa per il suo santo patrono senza pagare il conto, si era rifugiato tra pellegrini e turisti, credendosi al sicuro. La sua fuga è finita quando è stato fermato dalle forze dell'ordine, che lo cercavano da tempo in diverse parti del mondo.
Si era creduto al sicuro, mimetizzato tra pellegrini e turisti nel cuore della cristianità. Invece, per un latitante brasiliano di 60 anni, ricercato da oltre due continenti per una condanna complessiva a 10 anni e 5 mesi, il conto è arrivato proprio a Roma, a pochi passi dal Vaticano.L’uomo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Soggiornano per settimane in un albergo di Treia e si dileguano senza pagare il contoTreia (Macerata), 4 maggio 2026 – Soggiornano per settimane in una struttura ricettiva di Treia e poi spariscono senza pagare.
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