Scappa dalla città di san Francesco senza pagare il conto e si rifugia in Vaticano | arrestato latitante brasiliano

Un uomo di 60 anni, ricercato da più di due continenti con una condanna di oltre dieci anni, è stato arrestato a Roma, vicino al Vaticano. Dopo aver lasciato una città famosa per il suo santo patrono senza pagare il conto, si era rifugiato tra pellegrini e turisti, credendosi al sicuro. La sua fuga è finita quando è stato fermato dalle forze dell'ordine, che lo cercavano da tempo in diverse parti del mondo.