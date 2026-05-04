Soggiornano per settimane in un albergo di Treia e si dileguano senza pagare il conto

Due persone hanno soggiornato per diverse settimane in un albergo di Treia e sono poi scomparse senza saldare il conto. La proprietà ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che stanno indagando sul caso. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali responsabilità o motivazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle prenotazioni e sui controlli all’interno della struttura.

Treia (Macerata), 4 maggio 2026 – Soggiornano per settimane in una struttura ricettiva di Treia e poi spariscono senza pagare. Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà l’avventura di una coppia di coniugi che si è dileguata senza saldare il conto. I carabinieri della stazione locale, coordinati dal comandante Paolo Caldarola, a conclusione di una mirata attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura un uomo di 34 anni e una donna di 26 anni, entrambi residenti a Chieti ma domiciliati in un paesino della stessa provincia, Tollo, già noti alle forze di polizia. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacaserena-pierina-loris-bianchi-coma-droga-w5xhv8dx Insolvenza fraudolenta in concorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Soggiornano per settimane in un albergo di Treia e si dileguano senza pagare il conto Notizie correlate Soggiornano in due alberghi, poi scappano senza pagare il conto da 1.400 euro: denunciata un'intera famigliaNei giorni scorsi, a conclusione di una tempestiva attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla... Soggiornano per settimane nelle Marche, poi vanno via senza pagare l'intero importo: denunciata una coppia di ChietiAvrebbero soggiornato per settimane in una struttura ricettiva di Treia, in provincia di Macerata, andando via senza saldare il conto. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Topi fra le brande al centro accoglienza di Oderzo, la Cgil: Condizioni disumane; Nawaz, in Italia dal Punjab: Sono in regola e lavoro, ma non so ancora dove dormire. Soggiornano per due settimane in una struttura ricettiva a Treia e se ne vanno senza pagare il contoTREIA - Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà l’avventura di una coppia di coniugi che, dopo aver soggiornato per ... msn.com Treia: settimane di soggiorno in albergo, poi via senza saldare. Coppia denunciataDenuncia per una coppia di coniugi che, dopo aver soggiornato per settimane in una struttura ricettiva di Treia, si è dileguata senza saldare ... centropagina.it Club Med. . È il momento perfetto per prenotare la tua estate al mare e in montagna. Fino a -700 euro a persona solo fino al 13 maggio. E i bambini soggiornano gratis fino a 6 anni. Con Club Med hai inclusi: • Oltre 15 attività sportive in ogni Resort • Prezzo blo - facebook.com facebook