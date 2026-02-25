Mangia e scappa senza pagare il conto per un anno non potrà andare in nessun ristorante

Ha consumato il pasto. Si è alzata ed è uscita senza passare dalla cassa. Ora non potrà più frequentare i ristoranti del territorio per un anno intero. È il provvedimento che gli agenti del commissariato di Vigevano (Pavia) hanno notificato a una donna di 40 anni. Per l'esattezza sono due le misure di prevenzione emesse contro la quarantenne: un avviso orale e un "Daspo Willy". Per un anno la non potrà accedere ai ristoranti dell'intera provincia di Pavia. La violazione del divieto prevede la reclusione di una a tre anni e una multa fino a 24mila euro. Il fatto è avvenuto lo scorso 18 dicembre, la quarantenne si era allontanata da un noto ristorante di Vigevano, dopo aver ordinato e consumato un pasto completo e senza pagare il conto di 70 euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

