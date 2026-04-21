Scandalo sangue nelle Marche indaga anche l'ISS | Incidente grave plasma conservato a temperatura non conforme

Nelle Marche si indaga su un grave incidente legato al sangue, con il plasma conservato a una temperatura non conforme. Il Centro Nazionale Sangue ha avviato un'istruttoria ufficiale, coinvolgendo anche l'Istituto Superiore di Sanità, per verificare le circostanze e le responsabilità di quanto accaduto. La questione riguarda la sicurezza e il corretto trattamento del plasma destinato alle trasfusioni nella regione.

Il Centro Nazionale Sangue (CNS) - organismo che governa e coordina l'intero sistema trasfusionale italiano sotto l'egida del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) - ha aperto un’istruttoria per quello che viene ufficialmente classificato come un "incidente grave". "Plasma stoccato a temperatura non conforme".🔗 Leggi su Fanpage.it Multi SubHe Thought He’d Inherited Billions—Then Became a Servant and Took Over the Empire Anyway Notizie correlate Plasma donato e buttato nelle Marche, indaga anche la Corte dei conti, infermieri: “Criticità già segnalate”La Corte dei Conti delle Marche ha deciso di aprire un fascicolo di indagine dopo lo scandalo del plasma eliminato nelle Marche denunciato... Scandalo sangue nelle Marche, i conti non tornano: mancano all’appello altre 395 sacche di plasmaUn nuovo "buco nero" nella gestione del plasma nelle Marche: incrociando i dati della Regione con quelli del Centro Nazionale Sangue, mancano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scandalo sangue Marche, multinazionale blocca altre 600 sacche di plasma: violati protocolli sicurezza e tracciabilità; Plasma, lo scandalo in Consiglio. Calcinaro: fatto tutto il possibile. Ma è scontro con le opposizioni; Sangue sprecato nelle Marche, il caos continua, la CGIL: Tecnici allo stremo e macchinari fuori uso da 20 giorni; Scandalo plasma all'Ospedale di Torrette, Ruggeri (M5S): Inerzia politica intollerabile. Scandalo sangue nelle Marche, indaga anche l’ISS: Incidente grave, plasma conservato a temperatura non conformeIl Centro Nazionale Sangue (CNS) - organismo che governa e coordina l'intero sistema trasfusionale italiano sotto l'egida del Ministero della Salute e ... fanpage.it Sangue sprecato nelle Marche, il caos continua, la CGIL: Tecnici allo stremo e macchinari fuori uso da 20 giorniProsegue il caos sangue nelle Marche. In una comunicazione urgente inviata ai vertici sanitari della Regione la CGIL rivela un quadro allarmante e ben ... fanpage.it L attore Turco in mezzo a uno scandalo Trovata cannabis nel suo sangue - facebook.com facebook