Sacche di plasma sprecate nelle Marche la Regione minimizza lo scandalo del sangue e dà numeri sbagliati

Nelle Marche sono state segnalate sacche di plasma smaltite senza essere utilizzate, mentre la Regione ha comunicato dati ufficiali che risultano incoerenti tra loro. La versione fornita dall'ente regionale presenta alcune discrepanze riguardo alle quantità di plasma eliminato e alle procedure adottate. La questione ha attirato l’attenzione senza che siano stati chiariti tutti i dettagli ufficiali sulla gestione del materiale biologico.

La versione ufficiale della Regione Marche sul caso del plasma eliminato presenta non poche incongruenze. La crisi non è durata un solo giorno, come afferma l'assessore Calcinaro, e le sacche gettate non sono "solo 300", ma molte di più. Infine: il sangue non correttamente conservato non può essere destinato alla ricerca scientifica senza il consenso dei donatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sacche di plasma buttate nelle Marche, Regione minimizza. Acquaroli: “Faremo verifiche ma non strumentalizzare”Botta e risposta in Consiglio regionale in merito al caso del sangue sprecato nelle Marche. Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle MarcheGettate nella spazzatura sacche di plasma che avrebbero dovuto essere destinate alla ricerca, alla produzione di farmaci o alle trasfusioni Nel... Una selezione di notizie su Sacche di plasma sprecate nelle Marche... Temi più discussi: Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle Marche; Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle Marche; Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di Torrette; Marche, spreco di sangue: 300 sacche di plasma inutilizzabili per carenza di personale. Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle MarcheÈ polemica nelle Marche per alcune sacche di plasma gettate nella spazzatura: sacche che avrebbero dovuto essere destinate alla ricerca, alla produzione di farmaci o alle trasfusioni. (ANSA) ... ansa.it Sacche di plasma sprecate, polemica nelle Marche, Calcinaro: Verifichiamo, ma numeri montatiANCONA – Più di 1.600 donazioni finite nella spazzatura. È polemica nelle Marche per la presunta beffa del plasma: sacche che avrebbero dovuto essere destinate alla ricerca, alla produzione di farmaci ... veratv.it Migliaia di sacche di plasma donato sono andate buttate nelle Marche. Lo racconta una inchiesta giornalistica che ha documentato come a causa di carenze croniche del personale, errori gestionali e allarmi interni ignorati e saturazione dell'officina trasfusion - facebook.com facebook Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di Torrette x.com