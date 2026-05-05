Tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica nella regione di Hormuz, con scambio di colpi e l'impiego di elicotteri Sea Hawk e Apache. La compagnia di navigazione Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha lasciato il Golfo sotto scorta militare americana. L'amministrazione statunitense ha avviato l'operazione Project Freedom, volta a garantire la libertà di navigazione nel tratto strategico.

Secondo una notifica NOTAM il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti nella serata di ieri hanno chiuso parzialmente il proprio spazio aereo "Gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare a una crisi politica. Poiché i colloqui stanno facendo progressi grazie allo sforzo cortese del Pakistan, gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano da parte di malintenzionati. Lo stesso dovrebbe fare gli Emirati Arabi Uniti. Project Freedom è un progetto senza sbocco". Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scambio di colpi Usa-Iran. In azione anche elicotteri Sea Hawk e AH-64. Maersk: "Nostro cargo ha lasciato Hormuz sotto scorta militare americana"

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