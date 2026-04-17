Hormuz riaperto ma anche la crisi militare Usa-Iran resta aperta

Dopo una sospensione temporanea, lo Stretto di Hormuz è stato riaperto al traffico commerciale dall’Iran, che ha annunciato la ripresa delle attività. La decisione coincide con la conclusione di un cessate il fuoco tra Israele e Libano, ma la situazione tra Stati Uniti e Iran rimane tesa, mantenendo aperta la possibilità di sviluppi militari. La regione rimane sotto osservazione per eventuali evoluzioni nel panorama geopolitico.