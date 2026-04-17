Hormuz riaperto ma anche la crisi militare Usa-Iran resta aperta
Dopo una sospensione temporanea, lo Stretto di Hormuz è stato riaperto al traffico commerciale dall’Iran, che ha annunciato la ripresa delle attività. La decisione coincide con la conclusione di un cessate il fuoco tra Israele e Libano, ma la situazione tra Stati Uniti e Iran rimane tesa, mantenendo aperta la possibilità di sviluppi militari. La regione rimane sotto osservazione per eventuali evoluzioni nel panorama geopolitico.
La riapertura dello Stretto di Hormuz riduce la pressione sui mercati e segnala una de-escalation tattica tra Stati Uniti e Iran, ma restano intatte le tensioni strategiche, le ambiguità operative e le fratture politiche tra occidentali. Ora la palla passa a possibili nuovi negoziati su cui c’è maggiore ottimismo? L’Iran ha annunciato la riapertura completa dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale per tutta la durata del cessate il fuoco tra Israele e Libano. Una decisione che ha un impatto immediato sui mercati — con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 10% — ma che, sul piano strategico, resta strettamente condizionata alla fragilità dell’intesa tra Washington e Teheran.🔗 Leggi su Formiche.net
Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora
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