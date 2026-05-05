Scacchi | 6 studentesse alle nazionali serve un aiuto per il viaggio

Sei studentesse sono state selezionate per partecipare alle finali nazionali di scacchi, dopo aver vinto le regionali. Le ragazze, che hanno raggiunto questo traguardo con appena cinque ore di allenamento, ora cercano un aiuto per coprire le spese del viaggio. La squadra è stata guidata da un insegnante di scacchi che ha seguito le giovani durante le competizioni. La partecipazione rappresenta un importante risultato per le ragazze e il loro allenatore.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto sei bambine con solo cinque ore di allenamento?. Chi ha guidato la squadra verso il successo nelle regionali?. Dove si può partecipare per finanziare il loro viaggio nazionale?. Cosa si può vincere partecipando al torneo di beneficenza in via Sant'Imerio?.? In Breve Torneo solidale a via Sant'Imerio 1012 domenica 10 maggio ore 14:30. Iscrizioni con offerta libera per coprire spese viaggio verso Montesilvano. Protagoniste Greta Meurat, Sofia Stefanati, Alessia Mattiello, Sofia De Meo, Hazel Diaz, Vittoria Spataro. Competizione nazionale a Pescara programmata tra il 18 e il 21 maggio. Le sei studentesse della...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scacchi: 6 studentesse alle nazionali, serve un aiuto per il viaggio Notizie correlate Scacchi: l’I.S.I.S.S. Antonio Scarpa sul podio e alle finali nazionali? Cosa scoprirai Chi sono i cinque studenti che porteranno lo Scarpa in Abruzzo? Come hanno battuto 500 avversari per conquistare il podio regionale?... Il Novelli-Natalucci sbanca al "Trofeo scacchi scuola 2026" regionale e accede alle finali nazionali di MontesilvanoANCONA – Nuovo prestigioso traguardo per l’Istituto comprensivo Novelli-Natalucci che continua a distinguersi nel panorama del “Trofeo Scacchi Scuola...