Sbanda in auto a Luzzara cinquantenne ferito

Nella notte tra il 4 e il 5 maggio, un uomo di circa cinquant’anni ha perso il controllo della sua auto mentre tornava a casa a Luzzara. La vettura, una Mercedes, è uscita di strada e si è fermata tra la vegetazione di un fossato laterale. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Luzzara (Reggio Emilia), 5 maggio 2026 - Soccorsi mobilitati in forze nella notte, poco dopo le due, per un uomo, che nel rientrare verso casa ha sbandato in auto, forse per un colpo di sonno, finendo nel fossato laterale, con l’auto, una Mercedes, rimasta bloccata tra la vegetazione. E’ accaduto sulla Cispadana, in territorio di Luzzara. E’ rimasto ferito un cinquantenne abitante a Pegognaga di Mantova. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale con l’automedica, oltre ai vigili del fuoco della Bassa per aiutare il conducente a uscire in sicurezza dall’abitacolo della vettura. Dopo le prime cure l’automobilista è stato portato al pronto soccorso di Guastalla, in condizioni giudicate serie ma non in pericolo di vita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sbanda in auto a Luzzara, cinquantenne ferito Notizie correlate Leggi anche: Incidente in autostrada, auto sbanda e si ribalta: un ferito Leggi anche: A2, auto sbanda e finisce contro il guardrail: un ferito Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sbanda con l'auto e distrugge un contatore: allagata la gioielleria di Javarone, danni anche al bar Chantilly ad Ancona VIDEO; L'auto sbanda e si schianta contro un albero: il conducente estratto con le pinze idrauliche. All'interno della macchina anche il cane dell'uomo; Sbanda con l'auto e finisce contro un albero, conducente ferito e il suo cane intrappolati nell'abitacolo; Incidente in pieno centro a Salerno, auto sbanda e si schianta contro vetture in sosta. Sbanda in auto a Luzzara, cinquantenne feritoLuzzara (Reggio Emilia), 5 maggio 2026 - Soccorsi mobilitati in forze nella notte, poco dopo le due, per un uomo, che nel rientrare verso casa ha sbandato in auto, forse per un colpo di sonno, finendo ... ilrestodelcarlino.it Sbanda in curva e con la sua vespa si schianta frontalmente contro un'autoGrave incidente ieri sera 3 maggio in via Soligo a Camposampiero. Un uomo di 61 anni è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono considerate critiche, i mezzi sono stati sequestrati dalla p ... padovaoggi.it Durante l’ultima partita di campionato, organizzata insieme agli amici di Sbanda Brianza, abbiamo dedicato l’intervallo a presentare al pubblico una realtà importante della nostra comunità - come cerchiamo di fare quasi ogni volta, al Ferruccio. Il 26 è stato il t - facebook.com facebook Sbanda in curva con la moto e si schianta: ragazzo soccorso dall’eliambulanza x.com