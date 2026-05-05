Dal 29 maggio al 12 giugno si terrà all’Albergo dei Poveri un evento di due giorni intitolato “Say no to plastic”, promosso da “Aperipark” e dal comune di Napoli. L’iniziativa si focalizza sulla riduzione dell’uso di plastica e sull’inquinamento ambientale, con due sessioni distinte che si svolgeranno a distanza di qualche settimana. La manifestazione mira a sensibilizzare il pubblico su queste tematiche attraverso varie attività e incontri.

Tempo di lettura: 2 minuti Aprirà i battenti il 29 maggio e proseguirà con una seconda giornata il 12 di giugno l’evento “Say no to plastic” organizzato da “Aperipark” e comune di Napoli che avrà come claim appunto il contrasto al consumo di plastica e all’inquinamento. Due eventi dunque che coniugheranno musica, giovani e sensibilizzazione sui temi ambientali. “Noi lavoriamo moltissimo a contatto coi giovani e oggi quei giovani ci chiedono di valorizzare i temi a loro cari, farlo in una cornice straordinaria come Palazzo Fuga in piazza Carlo III, a contatto col territorio e con le istituzioni per noi è stato naturale”, afferma Luca Fusco, headliner del progetto di Aperipark e organizzatore dell’evento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Say no to plastic” All’Albergo dei Poveri una due giorni ‘green’

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