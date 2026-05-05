Say no to plastic All’Albergo dei Poveri una due giorni ‘green’
Dal 29 maggio al 12 giugno si terrà all’Albergo dei Poveri un evento di due giorni intitolato “Say no to plastic”, promosso da “Aperipark” e dal comune di Napoli. L’iniziativa si focalizza sulla riduzione dell’uso di plastica e sull’inquinamento ambientale, con due sessioni distinte che si svolgeranno a distanza di qualche settimana. La manifestazione mira a sensibilizzare il pubblico su queste tematiche attraverso varie attività e incontri.
Tempo di lettura: 2 minuti Aprirà i battenti il 29 maggio e proseguirà con una seconda giornata il 12 di giugno l’evento “Say no to plastic” organizzato da “Aperipark” e comune di Napoli che avrà come claim appunto il contrasto al consumo di plastica e all’inquinamento. Due eventi dunque che coniugheranno musica, giovani e sensibilizzazione sui temi ambientali. “Noi lavoriamo moltissimo a contatto coi giovani e oggi quei giovani ci chiedono di valorizzare i temi a loro cari, farlo in una cornice straordinaria come Palazzo Fuga in piazza Carlo III, a contatto col territorio e con le istituzioni per noi è stato naturale”, afferma Luca Fusco, headliner del progetto di Aperipark e organizzatore dell’evento.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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