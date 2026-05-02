Mostre in 150mila al Real Albergo dei Poveri per Ancora qui_Prologo

Nel cuore di Napoli, presso il Real Albergo dei Poveri, si è conclusa la mostra “Ancora qui_Prologo. L’albergo dei poveri e la memoria delle cose”. L’esposizione, parte delle celebrazioni per i 2.500 anni della città, è stata promossa dall’assessorato al Turismo e ha attirato circa 150mila visitatori. La rassegna ha approfondito la storia e il ruolo dell’edificio nel corso dei secoli, offrendo un’occasione di riflessione sulla memoria collettiva.

La mostra “Ancora quiPrologo. L’albergo dei poveri e la memoria delle cose”, cuore delle celebrazioni per i 2500 anni di Napoli, promossa dall’assessorato al Turismo guidato da Teresa Armato, ha raggiunto 150.000 visitatori. Martedì 5 maggio verrà celebrata dalle 16 alle 20.30, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, la prima tappa di questo percorso di ricerca corale che accompagnerà l’Albergo dei poveri nel suo cammino verso la restituzione alla cittadinanza. Curata da Laura Valente e prodotta da Le Nuvole, la mostra ha unito linguaggi contemporanei (Viola Ardone, Norma Jeane, Antonella Romano, Mimmo Jodice, Luciano Romano, Massimo Cordovani) e testimonianze d’archivio, trasformando il ‘gigante di via Foria’ in un luogo di commozione e giustizia condivisa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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