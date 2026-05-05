Successo per ’Pulisco il mio quartiere’ con la Consulta del quartiere Capanni, frazione di Savignano. Subito dopo la raccolta dei rifiuti abbandonati, i volontari si sono trovati in corrispondenza del punto raccolta globale per depositare quanto raccolto. Nell’occasione dell’iniziativa la Consulta ha voluto ricordare uno dei consiglieri storici, Paolo Rossi, detto Nec, scomparso il 30 settembre 2023 a 88 anni nel giorno del suo compleanno, che si è sempre battuto in passato per quanto concerne la questione del verde di quartiere e in particolare la piantumazione di due alberi da frutto in via Budapest, come poi è avvenuto con lo scoprimento di una lapide in suo ricordo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Savignano, la consulta di Capanni ripulisce il quartiere

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