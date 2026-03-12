Savignano assemblea della Consulta dei giovani | è pubblica e aperta a tutti gli interessati

Domani, venerdì 13 marzo, si terrà a Savignano un'assemblea pubblica della Consulta dei giovani. L’incontro è aperto a chiunque voglia partecipare e sarà l’occasione per discutere delle attività in programma. La riunione si svolgerà in modo accessibile a tutti gli interessati, senza restrizioni di partecipazione.

"È l’organo che per eccellenza favorisce la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa, è il luogo dove esprimere e far sentire la propria voce" La Consulta dei giovani si mette al lavoro. Domani, venerdì 13 marzo, si svolgerà l’assemblea, pubblica e aperta a tutti gli interessati. L’appuntamento è alle 20,45 alla biblioteca di Palazzo Vendemini, sala Paola Sobrero. All’ordine del giorno c’è la presentazione della Consulta e dei suoi componenti ai nuovi membri, la raccolta e discussione di proposte oltre che varie ed eventuali. “Tutti gli interessati sono invitati a partecipare – sottolinea la presidente Emma Carichini -. La Consulta sostiene e promuove le attività a favore dei giovani ma non solo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

