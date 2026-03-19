savignano la consulta dei giovani subito al lavoro

A Savignano, la Consulta dei giovani si è riunita in assemblea pubblica nella sala Paola Sobrero della biblioteca di Palazzo Vendemini. I membri hanno discusso delle prossime iniziative e delle attività da avviare, coinvolgendo i presenti e ascoltando le proposte dei partecipanti. L’incontro ha segnato l’avvio delle prime azioni concrete da parte della Consulta.

A Savignano, la Consulta dei giovani si mette al lavoro. Si è svolta l’assemblea pubblica nella biblioteca di Palazzo Vendemini, sala Paola Sobrero. All’ordine del giorno la presentazione della Consulta e dei suoi componenti ai nuovi membri, la raccolta e discussione di proposte. Dice la presidente Emma Carichini: "La Consulta sostiene e promuove le attività a favore dei giovani ma non solo. È l’organo che per eccellenza favorisce la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa, è il luogo dove esprimere e far sentire la propria voce. Invito caldamente gli interessati a partecipare, più siamo più contiamo". Nei giorni scorsi la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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