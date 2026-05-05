A Roma, un collaboratore ha affermato di aver parlato con i servizi di sicurezza e di aver ricevuto protezione. Si indaga ora su chi fossero i funzionari che garantivano l’impunità alla banda e su come i servizi riuscissero a comunicare con il boss senza essere intercettati. Le autorità stanno esaminando le prove e le connessioni tra i membri delle forze dell’ordine e i soggetti coinvolti.

? Cosa scoprirai Chi erano i funzionari che garantivano l'impunità alla banda?. Come riuscivano i servizi a comunicare con il boss senza intercettazioni?. Quali figure istituzionali proteggevano i criminali negli uffici romani?. Perché le autorità devono ora indagare sui canali di comunicazione segreti?.? In Breve Savi rilascia dichiarazioni a Francesca Fagnani dal carcere di Bollate. Contatti diretti con i servizi a Roma garantivano impunità alla banda. Figure non criminali fornivano protezione e stabilità alle operazioni del gruppo. Le autorità dovranno indagare sui canali di comunicazione usati nella capitale. Dal carcere di Bollate, il boss della banda della uno Bianca, Roberto Savi, ha rivelato a Francesca Fagnani dettagli inediti sul rapporto tra i criminali e le istituzioni durante le loro attività a Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savi: ‘A Roma parlavo con i servizi, avevamo protezione

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