Il nome di un dirigente, ex Juventus, ha attirato l’attenzione di diversi club in tutta Europa. Attualmente senza incarichi, il professionista è al centro di interesse da parte di diverse società che cercano di portarlo nel proprio staff. La notizia circola tra le fonti del settore e si discute di possibili trasferimenti nel prossimo futuro. La situazione resta in evoluzione, con molte richieste che si fanno strada in vista delle prossime stagioni.

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© Juventusnews24.com - Giuntoli fa gola a mezza Europa: quali club sono interessati al dirigente ex Juve

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