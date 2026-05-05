Sassoferrato resterà senza medico di base cittadini alla ricerca di professionisti a Fabriano

Da questo mese, Sassoferrato non avrà più un medico di famiglia a causa della pensione dell’ultimo professionista presente. I cittadini del paese saranno assegnati a medici di Fabriano, con alcuni casi che superano le 1.000 visite annuali. La situazione ha portato molti residenti a cercare assistenza presso le strutture sanitarie della città vicina. La mancanza di un medico di base nel territorio è diventata un problema per la popolazione locale.

FABRIANO – Da questo mese, Sassoferrato resterà senza un medico di famiglia. L’ultimo medico andrà in pensione e i suoi assistiti saranno redistribuiti tra i medici di Fabriano, portando il carico di lavoro di alcuni casi a superare i 1.500 assistiti, una soglia insostenibile per garantire.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Gozzano, apre un ambulatorio per i cittadini senza medico di baseUn nuovo ambulatorio per garantire l’assistenza sanitaria di base ai cittadini rimasti senza medico di famiglia. Leggi anche: Olevano sul Tusciano, 1.500 cittadini senza medico di base