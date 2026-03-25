A Gozzano è stato aperto un nuovo ambulatorio dedicato ai cittadini privi di un medico di famiglia. La struttura fornirà assistenza sanitaria di base, rispondendo alle necessità di chi non ha ancora trovato un medico di riferimento. L’iniziativa mira a offrire un servizio utile a chi si trova in difficoltà nel trovare un medico di fiducia nella zona.

Un nuovo ambulatorio per garantire l’assistenza sanitaria di base ai cittadini rimasti senza medico di famiglia. A partire dal 2 aprile 2026 sarà attivo a Gozzano un servizio dedicato agli assistiti privi di medico di medicina generale, nell’ambito delle misure messe in campo dall’Asl Novara. L’ambulatorio sarà operativo ogni giovedì mattina in via P. Picco 1 e rientra nel progetto sperimentale di assistenza medica nei territori rimasti senza copertura a ciclo di scelta. L’accesso avviene esclusivamente su prenotazione attraverso la piattaforma Doctolib, raggiungibile dal sito dell’Asl Novara. Il servizio è rivolto ai pazienti che non hanno attualmente un medico di base. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Gozzano, apre un ambulatorio per i cittadini senza medico di base

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