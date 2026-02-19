A Olevano sul Tusciano, circa 1.500 residenti si trovano senza un medico di base a causa della mancanza di incarichi disponibili. La carenza di medici ha lasciato molti abitanti senza assistenza sanitaria stabile, costringendoli a rivolgersi ai pronto soccorso o a servizi temporanei. Il problema si fa sentire soprattutto nelle zone più periferiche del paese, dove l’assistenza medica risulta ormai assente da settimane. La situazione preoccupa le famiglie che cercano soluzioni alternative per le cure quotidiane. La comunità aspetta risposte dalle autorità sanitarie locali.

Emergenza sanitaria a Olevano sul Tusciano, dove circa 1.500 cittadini risultano attualmente senza medico di famiglia. La situazione si è aggravata dopo il pensionamento dei due professionisti in servizio e la conclusione degli incarichi temporanei attivati dall’Asl come misura transitoria. L’appello del sindaco. Il sindaco Ciliberti ha sollecitato un intervento immediato da parte della Regione, chiedendo soluzioni concrete per garantire un presidio sanitario stabile sul territorio. «A risentirne maggiormente – ha sottolineato – sono anziani, pazienti cronici e persone con disabilità, che necessitano di continuità assistenziale». 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Olevano sul Tusciano, 1.500 cittadini senza medico di base

Olevano sul Tusciano, 1500 cittadini senza medico di base: il sindaco scrive a FicoA Olevano sul Tusciano, 1500 persone non hanno più un medico di base da oltre un anno, a causa del pensionamento di due medici.

Leggi anche: Olevano sul Tusciano avrà due consiglieri provinciali

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.