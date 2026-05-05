Sarzana allagato il liceo Parentucelli | lezioni sospese per pioggia

A Sarzana, il liceo Parentucelli ha dovuto sospendere le lezioni a causa di un allagamento provocato dalla forte pioggia. Le infiltrazioni hanno reso impraticabili le scale dell’edificio, costringendo alla chiusura temporanea delle aule. Questo problema si è verificato nuovamente dopo alcuni giorni, già il 22 aprile, quando si era verificata una situazione simile. Le autorità scolastiche stanno valutando le cause e le possibili soluzioni.

?? Cosa scoprirai Come sono state rese impraticabili le scale all'interno dell'istituto? Perché il problema si è ripetuto già lo scorso 22 aprile? Chi deve rispondere della mancata manutenzione degli edifici scolastici? Quali interventi tecnici concreti sono previsti per sigillare le infiltrazioni??? In Breve Allagamenti ricorrenti già registrati lo scorso 22 aprile presso la struttura. Marco Baruzzo critica la gestione politica e interroga la Sindaca di Sarzana. Inaccessibilità di un&# .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarzana, allagato il liceo Parentucelli: lezioni sospese per pioggia Notizie correlate Vandali assaltano liceo: lezioni sospese per danni al BuonarrotiPisa, 17 marzo 2026 – Brutta sorpresa stamani al liceo scientifico Filippo Buonarroti. Vomero, liceo Pansini senza elettricità: sede chiusa e lezioni sospeseStop alle attività didattiche nella sede di via San Domenico a Vomero per un’interruzione dell’energia elettrica. Approfondimenti e contenuti Sarzana, Parentucelli-Arzelà ancora allagato. 1400 studenti a casaSarzana – Tutto come lo scorso 22 aprile, la scuola superiore cittadina allagata a causa della pioggia di stanotte, e i 1400 ragazzi rimandati a casa. Ed è immediata polemica politica. Situazione ins ... ilsecoloxix.it Sarzana, Parentucelli Arzelà allagato, ragazzi rimandati a casaLa Spezia – La comunicazione è arrivata sul registro elettronico, direttamente dalla dirigenza scolastica: scuola allagata, annullate per oggi le lezioni. Succede al Parentucelli Arzelà di Sarzana. Co ... ilsecoloxix.it