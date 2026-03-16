Vomero liceo Pansini senza elettricità | sede chiusa e lezioni sospese

Al liceo Pansini di Vomero le lezioni sono state sospese e la sede di via San Domenico è rimasta chiusa a causa di un'interruzione dell'energia elettrica. La mancanza di corrente ha impedito l'apertura delle classi e la normale attività scolastica. La scuola ha comunicato ai genitori e agli studenti l'interruzione temporanea delle lezioni fino al ripristino dell'energia.

Stop alle attività didattiche nella sede di via San Domenico a Vomero per un’interruzione dell’energia elettrica. Studenti e docenti avvisati con una comunicazione ufficiale. Mattinata di disagi al Liceo classico “Adolfo Pansini” del Vomero, dove la sede di via San Domenico è rimasta chiusa per un’interruzione dell’energia elettrica. Le attività didattiche sono state sospese per l’intera giornata di lunedì 16 marzo 2026. La chiusura ha colto di sorpresa diversi studenti che, nonostante l’avviso, si sono presentati ugualmente al plesso di via San Domenico, utilizzando anche le navette messe a disposizione dalla Città Metropolitana. I primi segnali del problema, secondo quanto si apprende, si sarebbero verificati già alla fine della scorsa settimana. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Vomero, liceo Pansini senza elettricità: sede chiusa e lezioni sospese Articoli correlati Leggi anche: Vomero, il liceo Pansini senza elettricità: tutti gli studenti a casa Il Liceo Pansini tornerà dopo tanto tempo nella sua storica sede nel cuore del Vomero: l'annuncioIl Liceo Pansini di Napoli tornerà nei prossimi mesi nella sua sede storica nel cuore del Vomero, in piazza Quattro Giornate. Una raccolta di contenuti su Vomero liceo Pansini senza elettricità... Vomero, il liceo Pansini senza elettricità: tutti gli studenti a casaChiusa la sede di San Domenico del Liceo classico Pansini a Napoli. Manca l’elettricità, tutti gli studenti a casa. fanpage.it Napoli, furti al liceo Pansini: «Serve impianto di videosorveglianza»Il grido d’aiuto arriva dalla dirigenza del liceo classico statale Adolfo Pansini di Napoli che, nelle ultime settimane, è stato bersagliato da furti. Nel bottino dei ladri ci sono finiti due ... ilmattino.it