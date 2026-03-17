Vandali assaltano liceo | lezioni sospese per danni al Buonarroti

Nella mattina del 17 marzo 2026, il liceo scientifico Filippo Buonarroti di Pisa ha aperto con le classi sospese a causa di danni causati da vandali. Durante la notte, alcuni ignoti si sono introdotti nell’edificio e hanno svuotato diversi estintori, provocando disagi e danni all’interno della scuola. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Pisa, 17 marzo 2026 – Brutta sorpresa stamani al liceo scientifico Filippo Buonarroti. Nella notte ignoti si sono introdotti all’interno della scuola ed hanno svuotato numerosi estintori. L’amara scoperta è stata fatta stamani dal personale scolastico. E, vista la situazione, il dirigente ha disposto la sospensione della didattica per tutta la giornata odierna per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di pulizia e bonifica. Sull'episodio indaga la polizia; al momento, l’ipotesi numero uno è che il blitz sia stato compiuto da un gruppo di ragazzini. Purtroppo, le telecamere della scuola non erano funzionanti. Pertanto, non sono disponibili filmati del raid. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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