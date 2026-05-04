Far West a Saronno la lite e poi le coltellate | minorenni feriti è caccia agli aggressori

Nella mattinata di sabato, via Frua a Saronno è stata teatro di una lite tra minorenni culminata con l’uso di coltellate. Due giovani sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare gli aggressori, mentre i residenti si sono trovati di fronte a una scena che ha lasciato molti senza parole. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione e raccogliere elementi utili alle indagini.

Varese, 3 maggio 2026 – La scia di sangue sull’asfalto ha lasciato senza parole e con tanta preoccupazione diversi residenti di via Frua nella mattinata di sabato. La traccia lunga diversi metri ha reso evidente quanto accaduto tra venerdì e sabato, quando la tranquillità del quartiere è stata interrotta da urla e concitazione. Secondo le testimonianze raccolte tra chi abita nella zona, alcuni cittadini sono stati svegliati da grida provenienti dalla strada. In pochi minuti la situazione sarebbe degenerata: al centro dell’episodio una lite tra un gruppo di giovani, in parte minorenni, e altre persone secondo i testimoni pakistani visibilmente ubriachi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Far West a Saronno, la lite e poi le coltellate: minorenni feriti, è caccia agli aggressori Notizie correlate Napoli, lite tra minorenni finisce a coltellate: due feritiABBONATI A DAYITALIANEWS Lite tra giovani a Bacoli: cosa è successo Un diverbio legato a questioni sentimentali è degenerato in violenza nel tardo... Leggi anche: Napoli, lite tra minorenni: due ragazzi feriti a coltellate, denunciato 17enne