Sarno il Camper del Cuore fa tappa in Piazza 5 Maggio

Sabato 16 maggio, in Piazza 5 Maggio, si svolgerà una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute pubblica. Dalle 9 alle 13, sarà presente il Camper del Cuore, un'iniziativa promossa dalla Fondazione Giona con il patrocinio del Comune. L’evento si svolge nel centro di Sarno e offre ai cittadini l’opportunità di accedere a servizi e informazioni sulla salute.

Una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute pubblica nel cuore di Sarno. Sabato 16 maggio, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, in Piazza 5 Maggio farà tappa il Camper del Cuore, iniziativa promossa dalla Fondazione Giona con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. L’appuntamento offrirà alla cittadinanza la possibilità di effettuare screening cardiologici e senologici gratuiti, grazie alla collaborazione dei professionisti sanitari coinvolti nell’iniziativa. “È un’occasione importante per promuovere la cultura della prevenzione e offrire ai cittadini la possibilità di effettuare controlli specialistici – dichiara il presidente della Fondazione Giona, Giuseppe Rainone – grazie alla disponibilità della dott.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Sarno, il Camper del Cuore fa tappa in Piazza 5 Maggio Notizie correlate Leggi anche: Acireale, il camper della prevenzione fa tappa in piazza Duomo Il camper della prevenzione fa tappa anche ad AcirealeIl “camper della prevenzione” ha fatto tappa anche ad Acireale, nell’ambito di una sinergia con l’Azienda sanitaria provinciale, l’amministrazione...