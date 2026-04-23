Il camper della prevenzione fa tappa anche ad Acireale

Il camper della prevenzione è stato presente anche ad Acireale, in una visita organizzata in collaborazione con l’Azienda sanitaria provinciale, il Comune e il Lions Club. L’iniziativa mira a offrire servizi di controllo e informazione sanitaria alla popolazione locale. La tappa si inserisce in un calendario di attività di prevenzione itineranti, che coinvolgono diverse aree della regione. La presenza del camper è stata segnalata attraverso comunicati ufficiali e annunci pubblici.

Il “camper della prevenzione” ha fatto tappa anche ad Acireale, nell’ambito di una sinergia con l’Azienda sanitaria provinciale, l’amministrazione comunale ed il Lions Club. La struttura sanitaria "itinerante" è stata accolta su piazza Duomo dal presidente del Consiglio comunale, Michele Greco, e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Acireale, il camper della prevenzione fa tappa in piazza Duomo Il camper della prevenzione cardiovascolare in piazzaL’azienda farmaceutica Lilly, fa tappa a Monza, in piazza San Paolo con l’iniziativa “Io Prevengo“, lo screening di prevenzione cardiovascolare e... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il camper della prevenzione fa tappa anche ad Acireale; Salute / Ad Acireale camper della prevenzione, iniziativa Lions e Asp Catania; Asp Catania, Giornata nazionale della salute della donna: visite ed esami gratuiti all’ospedale di Acireale; Lions camper prevenzione Acireale. Giornata della prevenzione ad Acerra, in campo anche il sindaco-medicoGrande partecipazione per la Giornata della prevenzione ad Acerra (Napoli), una delle ventitré piazze italiane, unica in Campania, ad ospitare l'iniziativa promossa dai medici della Fadoi, la Federa ... ansa.it REI TV. . Continua la serie di furti ad Acireale contro istituti scolastici ed esercizi commerciali. In appena sette giorni razziate scuole e negozi - facebook.com facebook