Acireale il camper della prevenzione fa tappa in piazza Duomo

Ad Acireale, il camper dedicato alla prevenzione dell’ASP di Catania si ferma in piazza Duomo domenica 12 aprile, a partire dalle 8 del mattino. L’iniziativa prevede servizi di assistenza e screening sanitari rivolti alla popolazione locale. L’evento prosegue fino a sera, offrendo opportunità di controlli medici gratuiti e informazioni sulla salute. La presenza del camper si inserisce in un calendario di incontri dedicati alla promozione della prevenzione.

Fa tappa ad Acireale il Camper della prevenzione dell’ASP di Catania. Domenica 12 aprile, dalle ore 8.30 alle 18.30, Piazza Duomo ospiterà una giornata straordinaria dedicata a screening oncologici e vaccinazioni gratuite. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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