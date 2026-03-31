In Italia il calo demografico è inarrestabile | nel 2025 crollano le nascite e il tasso di fecondità

In Italia, il numero di nascite è previsto in diminuzione nel 2025, con un calo del tasso di fecondità. I dati indicano che la popolazione sta diminuendo e che questa tendenza è in costante peggioramento. La riduzione delle nascite si traduce in una diminuzione complessiva della popolazione nel paese. I numeri ufficiali mostrano una diminuzione significativa rispetto agli anni precedenti.

Il calo demografico, una piaga mondiale ma che colpisce particolarmente duro in Italia, è sotto gli occhi di tutti. Basta recarsi in un reparto maternità di un ospedale per assistere al triste spettacolo delle culle vuote, segno delle crescenti difficoltà degli italiani nel mettere al mondo un figlio. Ma se questa può sembrare una semplice sensazione, a certificare il problema sono i dati diffusi dall’ Istat secondo cui nel 2025 i nati sono stati appena 355mila. Per capire l’entità del fenomeno, apparentemente inarrestabile, basta guardare al dato del 2024 quando i neonati erano ben 15mila in più, rispetto all’anno scorso. Fecondità ai minimi, l’Italia scivola ancora. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - In Italia il calo demografico è inarrestabile: nel 2025 crollano le nascite e il tasso di fecondità Articoli correlati Nel 2025 in Italia nascite in calo del 3,9%. Peggiora il saldo tra culle e decessiDiminuiscono le nascite, stabili i decessi: nel 2025, 355mila i nati, 652mila i decessi. Leggi anche: In aumento nascite e cittadinanze, ma il calo demografico non si ferma Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Nascite in calo e infertilità in aumento: l'emergenza silenziosa dell'Italia; Turisti del Golfo in calo nel 2026 rischio perdite per il turismo italiano; Comparto immobiliare italiano, quotazioni in calo a Piazza Affari; Istat, la guerra in Iran fa crollare la fiducia dei consumatori italia. Prosegue in Italia il calo della fecondità: nel 2025 scende a 1,14 figli per donnaIl report sugli indicatori demografici 2025 ... msn.com Gli Usa volevano usare Sigonella senza autorizzazione. L’Italia ha detto no facebook ITALIA INNOVATIVA | L'Aquila ospita la prima tappa del tour ANSA per raccontare il Paese attraverso le sue eccellenze. Segui lo streaming #ANSA x.com