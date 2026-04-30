Campania meno residenti e nascite ai minimi | i dati del censimento 2024

Nel censimento 2024 emerge che la regione Campania registra un calo della popolazione, con meno residenti rispetto al passato. Inoltre, si nota un invecchiamento della popolazione e un aumento della denatalità, con il numero di nascite ai minimi storici. Questi dati indicano una tendenza negativa per la regione, che si riflette su diversi aspetti demografici e sociali.

La Campania perde abitanti, invecchia e fa sempre meno figli. È questa, in estrema sintesi, la fotografia che emerge dal Censimento permanente della popolazione 2024 dell’Istat ( qui il focus e qui l’allegato statistico ): un calo contenuto ma costante (-0,2%), compensato solo in parte dall’immigrazione straniera, mentre nascite ai minimi storici e migrazioni verso altre regioni continuano a svuotare il territorio. Calo demografico: numeri piccoli, tendenza chiara. Al 31 dicembre 2024 i residenti sono 5.582.337, circa 11.500 in meno rispetto al 2023. Il dato non impressiona in valore assoluto, ma conferma una traiettoria ormai consolidata. La perdita è diffusa, con intensità diverse: Napoli registra il calo più consistente (-7.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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