Una villa situata sulla spiaggia di Tuerredda in Sardegna, nota per essere stata utilizzata come set del film “La vita va così”, è ora messa in vendita. La proprietà permette l’accesso diretto a una spiaggia privata e ha ospitato attori durante le riprese del film. La villa si trova in una zona rinomata e presenta spazi ampi e affacci sul mare. La vendita è stata annunciata recentemente, attirando l’attenzione di potenziali acquirenti.

? Cosa scoprirai Chi sono gli attori che hanno vissuto in questa villa?. Come si accede alla spiaggia privata dalla proprietà?. Perché questo immobile attira collezionisti internazionali di alto livello?. Quali dettagli architettonici rendono la dimora pronta per essere abitata?.? In Breve La villa sorge su un terreno di circa 2 ettari di macchia mediterranea.. La struttura dispone di quattro camere da letto e una palestra all'aperto.. Il set cinematografico ha visto la partecipazione di Diego Abatantuono e Virginia Raffaele.. La proprietà dista circa un'ora di distanza dal capoluogo di Cagliari.. Una villa di lusso situata a Tuerredda è attualmente sul mercato immobiliare, offrendo un accesso diretto alla spiaggia che ha ospitato le riprese del film La vita va così.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, in vendita la villa sul set de “La vita va così” a Tuerredda

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