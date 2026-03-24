Come in La vita va così contadina 82enne rifiuta di vendere la sua terra per 26 milioni | I soldi non significano nulla

Una donna di 82 anni nel Kentucky ha respinto un’offerta di 26 milioni di dollari per la sua fattoria. La contadina ha dichiarato che i soldi non hanno valore per lei. La vicenda richiama una trama simile a quella del film “La vita va così”. La decisione è stata comunicata pubblicamente e rispetta la volontà della donna di mantenere la proprietà della sua terra.

Come la storia del film La vita va così, ma attualizzata. È la vicenda che arriva dal Kentucky, dove una donna ha rifiutato un’offerta di 26 milioni di dollari per la sua fattoria. «Ventisei milioni di dollari non significano nulla», sono state le parole con cui la figlia dell’ 82enne Ida Huddleston ha spiegato il no a una società di Intelligenza artificiale che ne voleva comprare la terra, pagandola dieci volte il prezzo di mercato, per installarci un data center. Il no a 26 milioni di dollari perché «non significano nulla». A riportare la vicenda è stata la tv Local 12. La famiglia di Ida possiede circa1.200 acri di terreno agricolo nei pressi di Maysville. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Come in “La vita va così”, contadina 82enne rifiuta di vendere la sua terra per 26 milioni: «I soldi non significano nulla» Articoli correlati Leggi anche: Usa, una famiglia rifiuta 26 milioni di dollari da un’azienda IA: “La nostra fattoria non diventerà un data center” "I soldi in cassa non significano prosperità"MONTE ARGENTARIO Il gruppo di opposizione Svolta Per l’Argentario interviene sulle ultime dichiarazioni del sindaco Arturo Cerulli riguardo la... Tutto quello che riguarda Come in La vita va così contadina... Temi più discussi: Israele, la guerra come stile di vita: così la destra ha plasmato la psicologia di una nazione; Moda, design e stile di vita: così il made in Italy conquista i mercati globali; Virginia Raffaele, dal set alla realtà: adottato il cagnolino del film La vita va così; Don Giuseppe Ceruti. Un fuoco vivo che scaldava le coscienze. Il tempo e la luce, così Elio Ciol scandisce la vita con la fotografia«Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo», insegna il Libro del Qoèlet. «C’è un tempo per nascere e un tempo per morire. (…) Un tempo per piangere e un tempo ... avvenire.it «Non volevo riprendere la vita di prima: così ho scelto la clausura»Vuole ribaltare ogni logica del mondo la storia della monaca clarissa Elena Francesca Beccaria, raccolta nel libro La gioia nel silenzio. Come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, da oggi ... avvenire.it E come la definisci una vita così Tanto intensa da finire prima della metà di quello che gli altri mediamente vivono. 202 cm di cuore, 202 cm di cuore pazzo. Un cuore buono per vincere 4 World League, 2 europei e una Coppa del Mondo. Un cuore buono pe - facebook.com facebook La vita inimitabile di Gino Paoli: la pallottola nel cuore, Sandrelli, Vanoni. «Ora vedrà cosa c'è dall'altra parte» | Grillo: resterà eterno x.com