Durante il Met Gala 2026, l’attrice ha indossato un abito di tulle grigio e una maschera realizzata con una banconota da un dollaro. La scelta di utilizzare il denaro come accessorio ha suscitato interesse tra i presenti e i media, attirando l’attenzione sul significato che potrebbe nascondere. La presenza della maschera ha fatto discutere sulla volontà di trasmettere un messaggio attraverso quest’oggetto insolito.

Quando la BBC le ha chiesto cosa significasse, la diva ha semplicemente risposto: «L'1 per cento», un'evidente frecciatina ai super ricchi degli Stati Uniti. La collezione della griffe che l'ha vestita s'intitola proprio The ONE Percent e ritrae in chiave caricaturale i milionari. In questo contesto, non si tratta di indossare qualcosa di visivamente accattivante, ma di una performance. Il volume esagerato, il fiocco teatrale e le proporzioni volutamente eccessive del vestito contribuiscono a rafforzare quest'idea. Poi c'è la maschera fatta con una banconota da un dollaro, che rende il messaggio ancora più incisivo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sarah Paulson «accecata» dal denaro. Cosa significa la banconota indossata come maschera al Met Gala 2026?

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