Sarah Ferguson dopo l’annuncio della gravidanza di Eugenie | Deve farsi da parte

Dopo l’annuncio della gravidanza di una principessa, Sarah Ferguson ha dichiarato che non ha altra opzione che lasciar spazio a suo nipote quando nascerà. La donna ha espresso questa opinione pubblicamente, sottolineando la sua intenzione di farsi da parte in vista dell’arrivo del nuovo membro della famiglia reale. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo della monarchia e tra i media.

(Adnkronos) – Sarah Ferguson "non ha altra scelta" se non quella di farsi da parte quando nascerà suo nipote. L'annuncio della gravidanza della figlia, la principessa Eugenie, è stato dato ieri. Assieme al marito Jack Brooksbank, darà il benvenuto al suo terzo figlio quest'estate. E se Re Carlo si è detto "felicissimo" per la lieta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Caso Epstein: dopo Andrea e Sarah Ferguson, lo scandalo travolge anche la figlia EugenieChiudono sei aziende collegate a Sarah Ferguson che in una mail al finanziere parla di un "weekend di sesso" della figlia allora 19enne Non c'è pace... L'ex principe Andrea arrestato, trema Sarah Ferguson: le email con Epstein, le 6 società chiuse e il «weekend di sesso» della figlia EugenieL'ex principe Andrea è stato arrestato oggi a Sandringham nel giorno del suo 66esimo compleanno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Che fine ha fatto Sarah Ferguson? Cosa succede ora?; Eugenie di York aspetta il terzo figlio: è il 15esimo in linea di successione al trono; Il ritorno sulla scena della principessa Eugenie. Incinta del suo terzo figlio; Terzo figlio in arrivo per Eugenie di York, re Carlo felice della notizia. Sarà il quindicesimo bisnipote di Elisabetta II. Sarah Ferguson, dopo l'annuncio della gravidanza di Eugenie: Deve farsi da parteLa felicità di Fergie per la nascita di un nuovo nipotino dovrà fare i conti con l'opportunità di comparire in pubblico ... adnkronos.com Sarah Ferguson non ha abbandonato Andrea: le pressioni per testimoniareSarah Ferguson non avrebbe abbandonato l’ex marito Andrea dopo lo scandalo: starebbe ricevendo però pressioni per testimoniare ... dilei.it La figlia minore dell'ex principe Andrea e di Sarah Ferguson torna a postare sul suo account Instagram per dare una lieta notizia. - facebook.com facebook Oggi Jack Brooksbank festeggia il suo quarantesimo compleanno. È il marito di Eugenia del Regno Unito, figlia di Andrea Mountbatten-Windsor, ex duca di York e di Sarah Ferguson, nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo, nonché nipote del x.com