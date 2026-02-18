Caso Epstein | dopo Andrea e Sarah Ferguson lo scandalo travolge anche la figlia Eugenie

Il caso Epstein coinvolge ora anche Eugenie, figlia di Sarah Ferguson, dopo che Andrea e Sarah Ferguson sono stati messi sotto i riflettori. La notizia emerge in modo chiaro: le indagini hanno collegato Eugenie a una relazione sospetta con un uomo legato allo scandalo. La ragazza, che ha partecipato recentemente a un evento pubblico, si trova al centro di un fronte mediatico sempre più acceso.

Chiudono sei aziende collegate a Sarah Ferguson che in una mail al finanziere parla di un "weekend di sesso" della figlia allora 19enne Non c'è pace per la famiglia reale britannica, con l'ex duchessa di York, Sarah Ferguson, in una posizione sempre più critica per i suoi rapporti con l'ex finanziere che hanno trascinato nello scandalo anche le due figlie, Beatrice ed Eugenie. Soprattutto per la mail all'amico Jeffrey in cui parla di un "weekend di sesso" della figlia più piccola, Eugenie. E da Londra arriva la notizia che sei società legate all'ex moglie dell'ex principe Andrea sono in fase di liquidazione e destinate a essere cancellate dal registro delle imprese britanniche entro dieci giorni. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

