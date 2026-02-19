L' ex principe Andrea arrestato trema Sarah Ferguson | le email con Epstein le 6 società chiuse e il weekend di sesso della figlia Eugenie

L'ex principe Andrea è stato arrestato oggi a Sandringham, nel giorno del suo 66esimo compleanno, per le sue presunte relazioni con Jeffrey Epstein. La decisione arriva dopo la scoperta di email compromettenti e il fallimento di sei società collegate a lui. La notizia ha scosso anche Sarah Ferguson, che teme conseguenze legali e pubbliche. Tra le accuse emergono dettagli sul weekend di incontri a luci rosse con la figlia Eugenie coinvolta in alcuni eventi. La vicenda continua a catturare l’attenzione dei media.

L'ex principe Andrea è stato arrestato oggi a Sandringham nel giorno del suo 66esimo compleanno. E ora trema anche la sua ex moglie, l'ex duchessa di York, Sarah Ferguson, in una posizione sempre più critica per i suoi rapporti con l'ex finanziere che hanno trascinato nello scandalo anche le due figlie, Beatrice e Eugenie. Soprattutto per la mail all'amico Jeffrey in cui parla di un «weekend di sesso» della figlia più piccola, Eugenie, allora 19enne. Chiuse sei società Sei società legate all'ex moglie Fergie sono in fase di liquidazione e destinate a essere cancellate dal registro delle imprese britanniche entro dieci giorni.

