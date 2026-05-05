Sara Magnoli serie di incontri con la scrittrice dedicati alla lettura

Giovedì 7 e venerdì 8, una scrittrice sarà ospite in due biblioteche comunali di Ferrara per una serie di incontri dedicati alla lettura. L’evento si svolgerà presso le strutture di via Luppi e Casa Niccolini, coinvolgendo il pubblico in dialoghi e presentazioni legate al mondo della scrittura e dei libri. La scrittrice parteciperà a incontri rivolti a lettori di diverse età, promuovendo l’interesse per la letteratura.

La scrittrice Sara Magnoli sarà protagonista giovedì 7 e venerdì 8 di una serie di incontri dedicati alla lettura nelle biblioteche comunali Aldo Luppi e Casa Niccolini di Ferrara. Tre appuntamenti pensati per pubblici diversi, ma uniti dall'intento di creare spazi di confronto, curiosità e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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