Al via il festival Giardini d’inchiostro alla Sapienza, con l'apertura dell’autrice Viola Ardone. Durante l’evento si discuterà di come gli attori interpretano i romanzi in scene teatrali. Gli studenti coinvolti nel festival hanno selezionato i testi che verranno presentati, contribuendo alla programmazione. La manifestazione si svolge in vari spazi dell’università, coinvolgendo autori, attori e pubblico.

? Cosa scoprirai Come faranno gli attori a trasformare i romanzi in scene vive?. Chi sono gli studenti che hanno selezionato i testi del festival?. Perché il nome del festival richiama l'opera di Christian Bobin?. Quali altri autori incontreranno gli universitari dopo l'inaugurazione di Viola Ardone?.? In Breve Incontri previsti il 12, 19 e 26 maggio con Postorino, Cornalba e Bonvissuto.. Ventuno studenti hanno selezionato i testi e curato la programmazione del festival.. Attori dell'Accademia Silvio D'Amico leggeranno i brani durante le quattro date.. Il nome richiama l'opera di Christian Bobin dedicata alla moglie Ghislaine.. Domani, 5 maggio 2026, Viola Ardone sarà l’ospite inaugurale del festival Giardini d’inchiostro presso l’auditorium della cappella della Sapienza a piazzale Aldo Moro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sapienza: Viola Ardone apre il festival Giardini d’inchiostro

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