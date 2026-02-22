il 19 marzo viola ardone alla saletta dei mutilati

Il 19 marzo, Viola Ardone presenta il suo nuovo libro alla Saletta dei Mutilati di Siena, innescando grande interesse tra gli appassionati di letteratura. La scrittrice porta in città il suo ultimo lavoro, che affronta temi legati alla memoria e alle sfide della vita. L’evento si svolge alle 18, attirando lettori e curiosi desiderosi di conoscere da vicino l’autrice. La serata si anima con l’incontro tra pubblico e scrittrice.

Appuntamento con la narrativa contemporanea a Siena. Giovedì 19 marzo alle 18 la Saletta dei Mutilati di Siena ospita la presentazione di Tanta ancora vita, il nuovo lavoro della scrittrice Viola Ardone, tra le voci più apprezzate della narrativa italiana del momento. L'incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, sarà un'occasione per conoscere da vicino il romanzo e dialogare con l'autrice sui temi che attraversano la sua scrittura: memoria, identità e relazioni umane, raccontati con uno sguardo sensibile e attento al presente. A conversare con la scrittrice sarà la docente Filomena Cataldo, che guiderà il pubblico tra pagine, personaggi e retroscena della storia, aprendo anche alle domande dei lettori.

Viola Ardone al teatro Trivulzio: "La letteratura non può salvarci ma ci aiuta a rallentare e ascoltare"Viola Ardone ha preso parte a un evento al Teatro Trivulzio, dove ha spiegato come la letteratura, pur non potendo salvarci, ci aiuta a rallentare e ascoltare meglio.

“Tanta ancora vita” di Viola Ardone, gruppo di lettura in BibliotecaVenerdì 30 gennaio, la Biblioteca Provinciale “S.

