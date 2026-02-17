Viola Ardone al teatro Trivulzio | La letteratura non può salvarci ma ci aiuta a rallentare e ascoltare

Viola Ardone ha preso parte a un evento al Teatro Trivulzio, dove ha spiegato come la letteratura, pur non potendo salvarci, ci aiuta a rallentare e ascoltare meglio. La scrittrice, nota per i romanzi “Il treno dei bambini” e “Oliva Denaro”, ha sottolineato l’importanza di ampliare il nostro punto di vista attraverso le storie, portando i presenti a riflettere su come le parole possano aprire nuovi orizzonti. L’appuntamento si è tenuto giovedì sera alle 21, in un’atmosfera intima e partecipata.

"La letteratura non salva: ma ci insegna a moltiplicare lo sguardo". L’appuntamento è giovedì alle 21: a Teatro Trivulzio arriva Viola Ardone (nella foto), l’autrice de “Il treno dei bambini“ e di “Oliva Denaro“. Nel corso dell’incontro, che sarà moderato da Alessandra Tedesco, presenterà il suo ultimo romanzo, “ Tanta ancora Vita “ (Einaudi). “ Tanta ancora Vita “ è la storia di un bambino in uno spaccato di drammatica attualità: cosa e chi le ha ispirato vicenda e personaggi? "’ Tanta ancora vita ’ nasce dall’urto tra due guerre che non si riconoscono subito come tali: quella in Ucraina, reale, dichiarata, che irrompe nella vita di un bambino costretto a lasciare il proprio paese appena invaso; e una guerra privata, silenziosa, che si combatte dentro una donna italiana sopravvissuta alla perdita di un figlio ventenne e precipitata in una depressione che non ha retorica né redenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

