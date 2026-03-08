gli adolescenti e il futuro idee e progetti con get up

Gli adolescenti di età compresa tra 11 e 18 anni partecipano a Get Up, un progetto promosso dal Comune di Montopoli. L’iniziativa fa parte del più ampio programma Desteenazione-Fuoriclasse, promosso dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Get Up coinvolge i giovani in attività e progetti dedicati al loro futuro.

MONTOPOLI Adolescenti e giovani da 11 a 18 anni sono i protagonisti di Get Up che il Comune di Montopoli ha pensato nell’ambito del più ampio progetto Desteenazione-Fuoriclasse della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Mercoledì 11, alle 18,30, nella sala del consiglio comunale di Montopoli, ci sarà il primo incontro durante il quale la vicesindaca Irene Cavallini, l’assessora Kendra Fiumanò e il consigliere comunale Riccardo Pistolesi spiegheranno i contenuti del progetto insieme alla cordinatrice Tania Cintelli (Società della Salute), alle coordinatrici tecniche Viviana Bartolucci e Sara Spini (Co&so) e agli esperti della Ruzzola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

