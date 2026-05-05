Santa Marta e il vuoto italiano | tra retorica climatica e scelte fossili

A Santa Marta si è svolta la prima Conferenza internazionale dedicata all’eliminazione dei combustibili fossili, organizzata da Colombia e Paesi Bassi. All’evento hanno partecipato rappresentanti di cinquanta-sei Paesi, con l’obiettivo di affrontare le questioni legate alla transizione energetica e alle politiche ambientali. L’incontro ha visto confronti tra le nazioni su strategie di riduzione dell’uso di fonti fossili e sulle azioni da intraprendere a livello globale.

La prima Conferenza internazionale per l’eliminazione dei combustibili fossili, ospitata a Santa Marta su iniziativa di Colombia e Paesi Bassi, ha riunito cinquantasei Paesi. Un formato inedito, nato anche dalla consapevolezza che i processi multilaterali tradizionali non bastano più. Alcuni Stati hanno partecipato spontaneamente mentre altri su invito. Tra questi anche l’Italia, rappresentata da Francesco Corvaro, Inviato speciale per il cambiamento climatico dai ministeri dell’Ambiente e degli Affari esteri. Nel suo intervento Corvaro ha sottolineato come il passaggio dagli impegni all’attuazione sia necessario ma non sufficiente. Ha proposto la creazione di una nuova piattaforma diplomatica capace di coinvolgere i Paesi assenti, inclusi i principali responsabili delle emissioni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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