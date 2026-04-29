A Santa Marta cresce la spinta per un futuro senza fossili

Nella mattina del quarto giorno della Conferenza di Santa Marta si è svolta una riunione tra alti funzionari e ministri di diversi Paesi coinvolti nelle discussioni su un possibile Trattato. La discussione si è concentrata sulla riduzione dell’uso di fonti energetiche fossili e sulla promozione di alternative sostenibili. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di più nazioni, con un confronto diretto sulle strategie future.

Nella mattina del quarto giorno della Conferenza di Santa Marta si è svolta la riunione tra alti funzionari e ministri della coalizione di Paesi impegnati nelle discussioni su un Trattato sui combustibili fossili. La riunione ha visto la partecipazione di ministri e capi delegazione provenienti dai 18 Paesi che hanno già sottoscritto la campagna per il Trattato: Antigua e Barbuda, Le Bahamas, Cambogia, Colombia, Stati Federati di Micronesia, Fiji, Nauru, Niue, Pakistan, Palau, Repubblica delle Isole Marshall, Samoa, Isole Salomone, St. Kitts e Nevis, Timor Est, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. All’incontro anche gli Stati osservatori ufficiali: Ghana, Giamaica, Kenya, Malawi, Maldive, Nepal, Panama, Repubblica Dominicana e Santa Lucia.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - A Santa Marta cresce la spinta per un futuro senza fossili How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Colombia, protesta a Santa Marta contro i combustibili fossiliCentinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Santa Marta, in Colombia, per chiedere un passaggio dalle fonti fossili alle energie rinnovabili. Leggi anche: Uscire dai fossili, costruire la pace: a Santa Marta prende forma l’alternativa globale Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Santa Marta: riuscirà il summit sull’uscita dai fossili a riattivare il multilateralismo?; Santa Marta e la transizione dai combustibili fossili: impegni internazionali e il ruolo dell’Italia; Santa Marta, l'appello della società civile per uscire dalle fonti fossili; Dai territori al mondo: la spinta di Santa Marta. Ex ospedale Santa Marta, cresce il fronte contro il progetto: Si modifichiIl MoVimento 5 Stelle si fa portavoce delle grosse perplessità emerse sul progetto proposto dal governo regionale per l’area dell’ex ospedale Santa Marta. Dalle innumerevoli reazioni esternate sui ... livesicilia.it EcoFuturo Festival. Pierangelo Bertoli · Eppure soffia. Una marcia di tanti colori ha chiuso i giorni di Santa Marta . Speriamo che il seme attecchisca e che sia concreto non un'altra predica . Loro.hanno detto che va fatto , noi ad Ecofuturo discutiamo e fscciamo - facebook.com facebook