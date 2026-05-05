Santa Maria in Organo il segreto più bello di Verona

A Verona, tra le vie più frequentate, si trova una chiesa che pochi visitatori scelgono di visitare. Santa Maria in Organo si presenta come un luogo che non si impone, ma si lascia scoprire lentamente. La sua presenza è discreta e lontana dai rumori del centro storico, invitando a un’osservazione più attenta e rispettosa. Questa chiesa rappresenta un angolo di quiete nascosto tra le strade affollate della città.

C'è una chiesa a Verona che i turisti spesso sfiorano senza entrare.Santa Maria in Organo non grida: sussurra.E proprio per questo chi l'ascolta non la dimentica più.Per secoli, generazioni di monaci e artisti costruirono, dipinsero, intagliarono.Ogni mattina alzavano gli occhi verso lo stesso.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Visita guidata: il segreto più bello di Verona L’icona miracolosa che “indica la strada”: il segreto nascosto nella Chiesa di Santa Maria Odigitria dei Siciliani che protegge i viaggiatoriA Roma, nel cuore della città, c’è una chiesa che custodisce un segreto antico e sorprendente, racchiuso già nel suo nome: è Santa Maria Odigitria... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Concerto d'organo con flauto armeno e Coro Voluntatem Tuam per Santa Maria Lauretana; Parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Nicolò Collescipoli – festa in onore di san Nicolò; Padova. Al via i concerti di primavera di Padova Urbs Organi; Torna a suonare il Grande Organo della Cattedrale: al via i concerti inaugurali. COSA C’È DI NUOVO - IL NOTIZIARIO DI CHIOGGIAAZZURRA MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026 PORTA SANTA MARIA: DOPO DUE INTERVENTI LA PAVIMENTAZIONE SI STA ROMPENDO DI NUOVO PORTA SANTA MARIA torna al centro delle criticità: dop - facebook.com facebook Domenico Ghirlandaio. Cappella Tornabuoni Santa Maria Novella Firenze Annunciazione due immagini vedere singolarmente x.com