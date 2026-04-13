Visita guidata | il segreto più bello di Verona

A Verona si trova una chiesa chiamata Santa Maria in Organo, spesso ignorata dai visitatori che preferiscono passare oltre senza entrare. La chiesa, meno nota rispetto ad altri monumenti della città, si presenta come un luogo tranquillo e nascosto. La sua presenza rimane spesso inosservata, nonostante si trovi nel centro storico e sia accessibile ai visitatori. La visita a questa chiesa rivela un angolo di serenità in una città ricca di storia.

C'è una chiesa a Verona che i turisti spesso sfiorano senza entrare. Santa Maria in Organo non grida: sussurra. E proprio per questo chi l'ascolta non la dimentica più. Per secoli generazioni di monaci e artisti costruirono, dipinsero, intagliarono. Ogni mattina alzavano gli occhi verso lo stesso.🔗 Leggi su Veronasera.it Visita guidata: "Il seminario vescovile di Verona"A Veronetta, in Contrada San Vitale, tra l’Adige e le Torricelle, sorge la sede storica del Seminario Maggiore, che domina con una lunga ed imponente...