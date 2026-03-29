Dal giorno di Pasquetta fino al 3 maggio si svolge al parco Cillarese un evento che combina attività sportive, momenti di svago e degustazioni di prodotti locali. È stata presentata ufficialmente la quinta edizione de “La Pasquetta brindisina”, organizzata dal maestro Carmine Iaia in collaborazione con le associazioni di “Uniti Per Lo Sport”. La manifestazione comprende diverse iniziative aperte al pubblico durante tutto il periodo.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Presentata la quinta edizione della Pasquetta brindisina. Si parte sabato 4 aprile Presentata ufficialmente la quinta edizione de “La Pasquetta brindisina, l’ormai immancabile appuntamento” ideato e organizzato dal maestro Carmine Iaia in tandem con le associazioni di “Uniti Per Lo Sport”. Come noto sarà ancora una volta il Parco XIX Maggio 2012 (Parco del Cillarese) cuore verde della città, ad ospitare questa nuova, grande occasione di festa. Con la sua quinta edizione, la Pasquetta Brindisina compie infatti un passo in avanti, trasformandosi per la prima volta in... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Da Pasquetta al 3 maggio: sport, divertimento e sapori al parco Cillarese

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