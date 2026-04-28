Perugia ospita il Festival internazionale della parità di genere

Perugia si prepara ad accogliere la seconda edizione del Festival internazionale della parità di genere, che si svolgerà dal 4 al 9 maggio. La presentazione si è tenuta nel Salone d’Onore di Palazzo Donini alla presenza della presidente della Regione Umbria. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge numerosi relatori italiani e internazionali. Durante la settimana si terranno incontri, workshop e spettacoli aperti al pubblico.

Perugia ospiterà la seconda edizione del Festival internazionale della parità di genere. La manifestazione, in programma dal 4 al 9 maggio, è stata presentata in conferenza stampa nel Salone d’Onore di Palazzo Donini alla presenza della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, della.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Al via la II° edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere Notizie correlate Cgil, giornata internazionale della donna: certificazione di genere e parità salarialeIn occasione della Giornata internazionale della donna, la CGIL Catania con il suo Coordinamento donne, insieme a Confindustria Catania e... Parità di genere: il festival che trasforma il dolore in arteIl 5 marzo 2026 segna l’inizio della seconda edizione del festival Un minuto di rumore a Casalgrande, un evento dedicato alla parità di genere che si... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Umbria ospita la seconda edizione del Festival internazionale della parità di genere; Voli storici e aquiloni: il Festival del Volo 2026 incanta il Trasimeno; Arilica, il Festival della Cultura di Peschiera del Garda ospita Cristiano Godano il 26 aprile 2026; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario. Perugia, Primo maggio Reggae 2026: Jungle Army tra gli ospiti principaliTorna a Perugia il Primo Maggio Reggae, il festival a ingresso gratuito che unisce musica, diritti e socialità. L’appuntamento è per venerdì 1 maggio 2026 al Parco Bellini di Ponte San Giovanni, con d ... umbria24.it Perugia, torna il Festival della parità di genere. Regione lavora a legge su affettivitàSei giorni, circa sessanta eventi e oltre duecento speaker, tra panel, laboratori, incontri con autori, workshop, lezioni aperte nei dipartimenti universitari, proiezioni, mostre, teatro, musica e sta ... umbria24.it Il #BartonPark #Perugia è un’oasi di 3 ettari di terreno che ospita oltre 5.000 piante, tra alberi ad alto fusto, fiori e vegetazione lacustre, tutte specie autoctone scelte per riprodurre al meglio il paesaggio circostante - facebook.com facebook