Roma un manifesto per diagnosi e presa in carico della nefropatia da IgA

Oggi a Roma, presso Palazzo Baldassini, si è svolto un incontro dedicato alla nefropatia da Immunoglobulina A (IgAN). Durante l’evento sono stati discussi temi relativi alla diagnosi precoce, alla qualità dell’analisi istologica e all’uniformità delle modalità di presa in carico dei pazienti. L’obiettivo principale è migliorare le pratiche cliniche e le procedure di diagnosi e trattamento della patologia.

Diagnosi precoce, qualità della lettura istologica e più uniformità nella presa in carico. Questi gli obiettivi del confronto dedicato alla nefropatia da immunoglobulina A (IgAN) che si è svolto oggi Roma a Palazzo Baldassini. Nel corso dell’incontro, realizzato con il contributo non condizionante di CSL, riuniti attorno allo stesso tavolo rappresentanti delle Istituzioni, clinici di riferimento e associazioni di pazienti. Per l’occasione è stato presentato un manifesto di policy condiviso con l’obiettivo di ricondurre a una visione organica le principali problemi legate alla diagnosi e alla presa in carico dei pazienti affetti da questa patologia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, un manifesto per diagnosi e presa in carico della nefropatia da IgA Articoli correlati IgAN, le priorità tra diagnosi precoce e uniformità della presa in caricoDiagnosi precoce, qualità della lettura istologica e maggiore uniformità nei percorsi di presa in carico: sono i tre pilastri del confronto sulla... Leggi anche: Muscaritoli (Sinuc): "Presa in carico nutrizionale paziente già alla diagnosi" Aggiornamenti e notizie su Roma un manifesto per diagnosi e presa... Temi più discussi: Disastro nella tipografia di Roma, il manifesto gratis sul sito; Educazione alimentare: un manifesto per la scuola promosso da Coldiretti, Filiera Italia e Federazione Italiana Medici Pediatri; Tuttofood presenta il Manifesto del cibo, carta dei valori per l’agroalimentare; Coldiretti, Filiera Italia e pediatri presentano Manifesto per il cibo sano nelle mense. Roma, un manifesto per diagnosi e presa in carico della nefropatia da IgADiagnosi precoce, qualità della lettura istologica e più uniformità nella presa in carico. Questi gli obiettivi del confronto dedicato alla nefropatia da ... lapresse.it Il Manifesto di Roma: una nuova era per l’oro blu del pianetaSi chiude oggi a Roma, giovedì 26 marzo 2026, uno dei vertici più significativi degli ultimi anni per la sopravvivenza del nostro ecosistema: ... dailyexpress.it Cos’ha combinato l’argentino della Roma - facebook.com facebook Oggi a #Roma la cerimonia di giuramento degli allievi #vigilidelfuoco 101° corso. Presenti alle Scuole Centrali Antincendi il Ministro dell'Interno @Piantedosim, il Sottosegretario all'Interno @EmanuelePrisco, il Capo Dipartimento Visconti e il Capo del Corpo x.com