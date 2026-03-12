Nel 2025, negli ospedali della Lombardia, sono state registrate 4.826 aggressioni contro medici e infermieri. I dati indicano un aumento rispetto agli anni precedenti e coinvolgono personale sanitario di diverse strutture della regione. Le aggressioni si sono verificate in vari reparti e sono state denunciate dalle strutture ospedaliere locali. La situazione ha portato a numerosi interventi delle autorità sanitarie per gestire il fenomeno.

Milano, 12 marzo 2026 - Nel 2025 sono state 4.826 le aggressioni a operatori sanitari negli ospedali della regione. Un numero enorme ma in calo del 15,2 per cento rispetto ai 5.690 del 2024. Considerando anche le strutture private di ricovero e territoriali, il totale delle segnalazioni nel 2025 è stato pari a 8.953, rispetto alle 10.664 registrate nel 2024. Rafforzamento dei sistemi di prevenzione Un calo figlio del rafforzamento dei sistemi di prevenzione e di intervento immediato nei presidi ospedalieri, a partire dai dispositivi di allertamento rapido collegati con le Forze dell'ordine. Violenza in ospedale, completamente ubriaco... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Infermieri e medici aggrediti in ospedale in Lombardia: 4.826 casi nel 2025

