Nuovo stadio della Roma via libera della Giunta | un progetto da un miliardo e mezzo

La Giunta ha dato il via libera al progetto per il nuovo stadio della Roma, con un investimento di un miliardo e mezzo di euro. L’approvazione riguarda il piano per la costruzione dell’impianto a Pietralata, che prevede anche interventi di riqualificazione urbana. L’obiettivo è creare un’infrastruttura moderna che possa integrarsi nel tessuto cittadino e favorire lo sviluppo locale.

La Giunta ha dato l’ok: lo stadio della Roma a Pietralata si farà. Un annuncio importante e atteso da tempo quello arrivato nel pomeriggio e che permette ora di fare gli ultimi passi verso la posa della prima pietra di un impianto da un miliardo e mezzo di euro. Un via libera fondamentale quello ottenuto dai Friedkin e accolto con grande entusiasmo da tutta la tifoseria giallorossa a pochi giorni dalla sfida-Champions contro la Juventus. "Oggi per Roma è una giornata importante - ha annunciato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri -. Il nuovo stadio della As Roma non è solo un impianto sportivo: è un progetto che parla di futuro, di rigenerazione e di fiducia nella capacità della città di realizzare opere di qualità, riqualificando un intero quadrante come Pietralata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

